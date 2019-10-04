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04.10.2019

Hulusi Akar İngiltere Genelkurmay Başkanı Carter'ı kabul etti |Video

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Ankara'ya gelen İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Nicholas Patrick Carter ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı 'in davetlisi olarak 'ya gelen İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Nicholas Patrick Carter ile bir araya geldi.

Orgeneral Nicholas Patrick Carter'ın Akar'ı ziyaretine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

Görüşmede ikili ve bölgesel güvenlik ile savunma konularında görüş alışverişinde bulunuldu. İHA

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