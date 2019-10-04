Devlet Bahçeli aleyhindeki kara propaganda çetesi tek merkezden yönetiliyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili sosyal medya üzerinden yapılan algı operasyonlarına tepkiler devam diyor. Bahçeli’nin başdanışmanı Eyyup Yıldız, kara propaganda yapanlarla ilgili olarak, “Özellikle sosyal medya üzerinden çete gibi hareket eden kişiler ve onların yönettiği sahte hesaplar çeşitli tezviratlar yaparak, kamuoyunda sağlık üzerinden bir fitne yaymaktadır. Çete gibi hareket eden bu kişilerin özellikle CHP, PKK ve FETÖ yakınlığı çok dikkat çekmektedir. Özellikle FETÖ’nün tüm unsurları bu fitneyi taşıma ve yayma vazifesini üstlenmiştir.” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili algı operasyonları yapanlara, Bahçeli'nin başdanışmanı Eyyup Yıldız tepki gösterdi. Sosyal medyada maksatlı şekilde yalan ve iftiraya devam eden trollerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Yıldız, "Özellikle sosyal medya üzerinden çete gibi hareket eden kişiler ve onların yönettiği sahte hesaplar çeşitli tezviratlar yaparak, kamuoyunda sağlık üzerinden bir fitne yaymaktadır. Çete gibi hareket eden bu kişilerin özellikle CHP, PKK ve FETÖ yakınlığı çok dikkat çekmektedir. Özellikle FETÖ'nün tüm unsurları bu fitneyi taşıma ve yayma vazifesini üstlenmiştir." dedi. Yıldız, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"CHP, PKK VE FETÖ YAKINLIĞI ÇOK DİKKAT ÇEKMEKTEDİR"



Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin geçirdiği bir rahatsızlık sebebiyle Başkent hastanesine kontrole gidip, taburcu olduğu günden bu yana özellikle sosyal medya üzerinden çete gibi hareket eden kişiler ve onların yönettiği sahte hesaplar Çeşitli tezviratlar yaparak, kamuoyunda sağlık üzerinden bir fitne yaymaktadır. Çete gibi hareket eden bu kişilerin özellikle CHP, PKK ve FETÖ yakınlığı çok dikkat çekmektedir. Özellikle FETÖ'nün tüm unsurları bu fitneyi taşıma ve yayma vazifesini üstlenmiştir.

"FETÖ'CÜLER YILLARDIR SÜRDÜRDÜKLERİ KİNİ…"



FETÖ'cüler yıllardır sürdürdükleri kini ve nefreti Liderimizin sağlığı üzerinden intikama dönüştürmeye ve şeytani temennileri neyse onun fitnesini yaymak için gayret vermektedirler.

FETÖ'cü hesapların Liderimiz hakkında yaptıkları paylaşımlara baktığımızda karşımızda gerçekten dinsiz, imansız ve vicdansız bir terör örgütünün olduğunu görmekteyiz. Bu özellikleri yanında aynı zamanda gerçek isimlerini yazamayacak kadar da korkak, ödlek olduklarını da görüyoruz.

"SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI TEK MERKEZDEN YÖNETİLİYOR"

Elbette hepsinin savcılık soruşturması üzerinden teknik takibini yaparak, fare gibi saklandıkları deliklerden çıkarıp, bunların hesabını teker teker soracağız. Bunu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın…

Bu isimlerin tüm sosyal medya paylaşımlarına bakın adeta tek merkezden yönetilmektedir. Liderimizin sağlığı üzerinden alçakça yapılan yayınları asla unutmayacağız. Bunun hesabını sormak için kararlıyız.

"KURT KIŞI GEÇİRİR AMA YEDİĞİ AYAZI UNUTMAZ!"



Liderimizin sağlığı çok şükür yerindedir. Sağlığı üzerinden terör örgütlerinin yaptığı kara propagandalara kimse aldanmamalıdır. Tüm alçak yayınlar, propagandalar görüldüğü gibi sadece Bozkurtları kenetlemiştir.

Türk milletinin Liderimiz Devlet Bahçeli'nin vizyonuna, vatanseverliğine, inançlı duruşuna her zaman ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacı ortadan kaldırmak isteyenlerle mücadelemiz hiç bitmeyecektir.