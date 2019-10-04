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MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
MHP'DEN DEVLET BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Erkan Akçay, MHP Genel Başkanı 'nin istirahat ettiğini ancak bütün görüşmeleri, çalışmaları anbean takip ettiğini bildirdi. Akçay "İstirahat halinde. Bütün görüşmeleri, çalışmaları anbean takip ediyor. komisyon çalışmalarına kadar sürekli irtibat halindeyiz, görüşüyoruz, bilgi sunuyoruz. Bize talimatlar veriyor" dedi.

Akçay ve Muhammed Levent Bülbül ile milletvekilleri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Yörtürk Huzurevi'ni ziyaret etti.

Ziyaretin ardından AA'ya Genel Başkan 'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Akçay, MHP liderinin özel kaleminin gerektiğinde açıklama yaptığını belirtti.

Akçay, Bahçeli'nin sağlığının yerinde olduğunu ifade etti.

Bu konunun devamlı gündeme getirilmesine tepki gösteren Akçay, "İstirahat halinde. Bütün görüşmeleri, çalışmaları anbean takip ediyor. Yani komisyon çalışmalarına kadar sürekli irtibat halindeyiz, görüşüyoruz, bilgi sunuyoruz. Bize talimatlar veriyor. Bunun dışında bir şey söylemeye gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Lideri Bahçeli'den son dakika açıklaması: Çıkar ittifakları... |Video MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: ÇIKAR İTTİFAKLARI... |VİDEO

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