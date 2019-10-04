04 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye korkusu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ'NİN TÜRKİYE KORKUSU

Türkiye'nin 4 gemiyle 'de sondaj çalışmaları yapması 'nde korku ve paniği arttırdı. Rum Kesimi, 'den 4 adet insansız hava aracı (İHA) satın aldı. Rum basını, alınan İHA'larla, Türkiye'nin bölgedeki hareketlerinin izleneceğini yazdı.

, Türkiye'nin 'deki çalışmalarını takip etmek amacıyla 'den 4 adet insansız hava aracı (İHA) satın aldı.

RUMLARIN KORKUSU DEVAM EDİYOR

Rum basını, alınan İHA'larla, Türkiye'nin bölgedeki hareketlerinin izleneceğini yazdı. İnsansız hava araçlarının, arama kurtarma faaliyetlerinde de kullanılacağı belirtildi. Türkiye, dün Yavuz Sondaj gemisini, Rumların hak iddia ettiği 7'nci parsele göndermişti.

Yavuz sondaj gemisi için önemli duyuru YAVUZ SONDAJ GEMİSİ İÇİN ÖNEMLİ DUYURU
Rum yönetiminden 'Yavuz' tehdidi: Personeli tutuklama emri çıkartırız RUM YÖNETİMİNDEN 'YAVUZ' TEHDİDİ: PERSONELİ TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARTIRIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Yavuz sondaj gemimiz ilerliyor ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ: YAVUZ SONDAJ GEMİMİZ İLERLİYOR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN