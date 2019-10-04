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Emine Erdoğan’dan Hayvan Hakları Günü mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.10.2019
EMİNE ERDOĞAN’DAN HAYVAN HAKLARI GÜNÜ MESAJI

’ın eşi Emine Erdoğan, 4 dolayısıyla yayımladığı mesajda, “ Yasası'nın bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını ve doğal ortamlarında ihtiyaçları gözetilerek yaşamalarını diliyorum” dedi.

'ın eşi Emine Erdoğan, 4 nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'da bir mesaj paylaştı. Emine Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Sesi olmayanlara ses olmak insanlık vazifesidir. Yasası'nın bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını ve doğal ortamlarında ihtiyaçları gözetilerek yaşamalarını diliyorum.


Hayvanlara güzel muamele insaniyet yolunda katettiğimiz yolun en iyi göstergesidir. Onlar bizim en masum emanetimizdir. Hep birlikte huzur içinde bir dünyada yaşamayı diliyor, 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü'nü kutluyorum."

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