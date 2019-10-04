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Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.10.2019
GENELKURMAY BAŞKANI ORG. YAŞAR GÜLER, ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Başkanı . , ’nin yeni Genelkurmay Başkanı Org. Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek görevinde başarılar diledi. Görüşmede ’de Fırat’ın doğusunda tesis edilmesi planlanan “” konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

detaylar gelecek...

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