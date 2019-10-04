Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Giriş Tarihi: 04.10.2019
Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, ABD’nin yeni Genelkurmay Başkanı Org. Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek görevinde başarılar diledi. Görüşmede Suriye’de Fırat’ın doğusunda tesis edilmesi planlanan “Güvenli Bölge” konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.detaylar gelecek...
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