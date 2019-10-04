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Bakan Varank'tan Volkswagen açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
BAKAN VARANK'TAN VOLKSWAGEN AÇIKLAMASI

: 'e ait şirketin Akyurt'taki arazisi münferit yatırım yeri olarak ilan edildi. 452 milyon liralık yatırımla 700 kişiye iş imkanı sağlanacak.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Wolkswagen grubuna ait MAN anonim şirketine Akyurt ve Çubuk'ta münferit yatırım yeri tesis edilmesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Resmî gazetede yayınlandı. 452 milyonluk yatırım ile 700 kişiye iş imkanı sağlanacak" dedi.

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