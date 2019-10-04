Anadolu Adliyesi'ndeki kavgada önemli gelişme
Anadolu Adalet Sarayı'nda görülen bir duruşma çıkışında taraflar arasında çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'nda bir duruşmanın ardından adliye dışında taraflar arasında çıkan kavgaya ilişkin 17 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Burada nöbetçi savcılık tarafından sorgulanan 17 şüpheli, nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 9'unun "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.
Hakimlik, 8 şüphelinin ise adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasını kararlaştırdı.
Anadolu Adalet Sarayı'nda 22. Asliye Ceza Mahkemesinde dün görülen bir duruşmanın ardından davanın tarafları arasında tartışma çıkmıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine güvenlik görevlileri tarafından adliyenin C Blok'taki çıkış kapısından dışarı çıkarılan grup burada birbirlerine sandalye ve çöp kovası fırlatmıştı.
Kavga sırasında 2 kişi başından yaralanmıştı.
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