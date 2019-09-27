27 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Alman otomobil devi Volkswagen Türkiye'ye fabrikayı ne zaman açacak? Tarih belli oldu

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
DEV YATIRIM İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Türkiye'ye fabrika açması beklenen Volkswagen'in Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann yeni yapılacak yatırımla ilgili açıklamalarda bulundu. Tostmann, "Volkswagen Türkiye'de üretim tesisi için son görüşmeleri yürütüyor. Görüşmeler iki hafta ya da daha kısa sürede tamamlanacak." dedi.

Alman üreticisi Volkswagen Türkiye'de yeni bir üretim tesisi kurulması görüşmelerini karara bağlamak üzere. Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada "Türkiye (yetkilileri) ile görüşmelerimiz tamamlanmak üzere" diyen Volkswagen'in üretimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann, görüşmelerin iki hafta ya da daha kısa sürede tamamlanmasını beklediğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayına katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da fabrika kurulumu için görüşmelerin son aşamada olduğunu açıklamıştı.

,

Volkswagen Türkiye'ye fabrika kuracak mı? sorusuna Ruhsar Pekcan canlı yayında yanıt verdi |Video "VOLKSWAGEN TÜRKİYE'YE FABRİKA KURACAK MI?" SORUSUNA RUHSAR PEKCAN CANLI YAYINDA YANIT VERDİ |VİDEO

YILLIK 300 BİN ÜRETİM

Şirkete yakın kaynaklar birçok marka için üretim faaliyetleri gerçekleştirecek olan tesisin 1 milyar eurodan ($1.09 milyar) daha fazlaya mal olacağını belirtiyor. Kaynaklar; kurulacak tesisin Doğu Avrupa pazarı için VW Passat ve Skoda Superb benzeri modellerden yılda 300,000 kadar üreteceğini belirttiler.

Volkswagen, 1,3 milyar euroluk yatırım için Manisa'da sahaya indi VOLKSWAGEN, 1,3 MİLYAR EUROLUK YATIRIM İÇİN MANİSA'DA SAHAYA İNDİ

4 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Kaynaklara göre inşasının 2020 sonu, üretimin ise 2022 yılında başlaması beklenen tesis Manisa ve çevresinden 4,000 kişiye istihdam yaratabilir. Volkswagen bir süredir Doğu Avrupa'da yeni bir üretim tesisi kurmayı planlıyordu. Bulgaristan'ın da tesis için aday ülkeler arasında olduğu biliniyordu.

Hükümetten Volkswagen müjdesi HÜKÜMETTEN VOLKSWAGEN MÜJDESİ
Manisa'da Volkswagen heyecanı! Dev yatırım için gün sayılıyor MANİSA'DA VOLKSWAGEN HEYECANI! DEV YATIRIM İÇİN GÜN SAYILIYOR
Torbalı'da Volkswagen heyecanı! Üretim tesis için yer bile hazır TORBALI'DA VOLKSWAGEN HEYECANI! ÜRETİM TESİS İÇİN YER BİLE HAZIR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER OTOMOBİL HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN