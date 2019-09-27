Alman otomobil devi Volkswagen Türkiye'ye fabrikayı ne zaman açacak? Tarih belli oldu
Türkiye'ye fabrika açması beklenen Volkswagen'in Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann yeni yapılacak yatırımla ilgili açıklamalarda bulundu. Tostmann, "Volkswagen Türkiye'de üretim tesisi için son görüşmeleri yürütüyor. Görüşmeler iki hafta ya da daha kısa sürede tamamlanacak." dedi.
Alman otomobil üreticisi Volkswagen Türkiye'de yeni bir üretim tesisi kurulması görüşmelerini karara bağlamak üzere. Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada "Türkiye (yetkilileri) ile görüşmelerimiz tamamlanmak üzere" diyen Volkswagen'in üretimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann, görüşmelerin iki hafta ya da daha kısa sürede tamamlanmasını beklediğini söyledi.
Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayına katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da fabrika kurulumu için görüşmelerin son aşamada olduğunu açıklamıştı.
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YILLIK 300 BİN ÜRETİM
Şirkete yakın kaynaklar birçok marka için üretim faaliyetleri gerçekleştirecek olan tesisin 1 milyar eurodan ($1.09 milyar) daha fazlaya mal olacağını belirtiyor. Kaynaklar; kurulacak tesisin Doğu Avrupa pazarı için VW Passat ve Skoda Superb benzeri modellerden yılda 300,000 kadar üreteceğini belirttiler.
4 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
Kaynaklara göre inşasının 2020 sonu, üretimin ise 2022 yılında başlaması beklenen tesis Manisa ve çevresinden 4,000 kişiye istihdam yaratabilir. Volkswagen bir süredir Doğu Avrupa'da yeni bir üretim tesisi kurmayı planlıyordu. Bulgaristan'ın da tesis için aday ülkeler arasında olduğu biliniyordu.
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