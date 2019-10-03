03 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Metina ve Zap bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Pençe Harekatı ile koordineli olarak 'ın Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtında 3 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN