Öğrencileri tatil heyecanı sardı! İlk ara tatil ne zaman? Kasım tatili için geri sayım…
Yeni eğitim öğretim takvimine göre öğrenciler Kasım ayında ara tatile çıkacak. Peki, ilk ara tatil ne zaman? Kasım tatili ne zaman sorusuna öğrenci ve veliler yanıt arıyor. MEB’in başlattığı yeni uygulamaya göre, öğrenciler Kasım ve Nisan aylarında birer haftalık ara tatil yapacak. Böylelikle öğrencilerin derslere karşı olan motivasyonlarının artırılması amaçlanıyor. Peki, ilk ara tatil ne zaman? İşte, ilk ara tatil olan Kasım tatili tarihleri…
Okullarında eğitim gören öğrenciler ilk ara tatil ne zaman sorusunun cevabını merak ediyor. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren Kasım tatili ne zaman? İlk ara tatil ne zaman başlıyor? Kasım ve Nisan aylarında verilecek bir haftalık ara tatil sayesinde öğrenciler ve öğretmenler toplam 9 gün dinlenme imkanı bulacak. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlayacak? Okullarda ilk dönem 17 Ocak Cuma günü sona erecek. İkinci dönem başlangıcı ise 3 Şubat 2020 olarak belirlendi. İşte, öğrencilerin ve velilerin araştırdığı Kasım tatili hakkında merak edilenler…
ARA TATİL NEDİR?
'Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlandı. MEB'in daha önce açıkladığı yeni çalışma takvimi kapsamında kasım ve nisan aylarında birer haftalık ara tatil yapılmasıyla ilgili uygulama yönetmelikte düzenlendi. Buna göre, ders yılı iki döneme ayrılacak ve her dönemde bir ara tatil yapılacak.
MEB'in açıkladığı eğitim-öğretim takvimine ulaşmak için diğer sayfaya geçiniz...
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