29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim 4 gün tatil olacak mı sorusuna vatandaşlar yanıt aramaya başladı. 29 Ekim hangi güne denk geliyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurtta tüm coşkuyla kutlanacak. Bu özel günün resmi tatil olup olmadığı şimdiden araştırılmaya başlandı. Tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar 29 Ekim 4 gün tatil olacak mı sorusuna yanıt arıyor. İşte 29 Ekim tatiline ilişkin tüm merak edilenler…

29 Ekim 4 gün tatil olacak mı? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? Milli bayramlarımızdan birisi olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla 29 Ekim resmi tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl Salı gününe denk gelmesi nedeniyle 4 günlük tatil ihtimali de belirdi. Bu nedenle 29 Ekim 4 gün tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. İşte yılın son tatil günü hakkında merak edilenler!

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı ülkemizde resmi tatil olmaktadır. 26-27 Ekim tarihlerinin hafta sonu olması nedeniyle arada kalan 28 Ekim Pazartesi'nin tatil olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Eğer Pazartesi günü de tatil ilan edilirse toplam tatil 4 güne çıkmış olacak.

29 Ekim'de 4 gün tatil olup olmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şu andaki duruma göre 28 Ekim Pazartesi'nde tatil yok.

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