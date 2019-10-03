04 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Akar ABD’li mevkidaşı Esper ile telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
BAKAN AKAR ABD’Lİ MEVKİDAŞI ESPER İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Milli Hulusi , Savunma Bakanı Mark ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Milli Hulusi , Savunma Bakanı Mark ile Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmalara ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede Bakan Akar tarafından ABD ile devam eden Güvenli Bölge tesisine yönelik çalışmalara ilişkin;

- Fırat Kalkanı Harekatında 3000'den fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getiren Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceği,

- Fırat'ın doğusunda takriben 30 kilometrelik derinlikte, sınır boyunca ağır silahlardan ve teröristlerden arındırılmış Güvenli Bölge / Barış Koridoru kurulması,

- Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmaların biteceği ve bunda son derece kararlı olduğumuz,

- Türkiye'nin ABD'den beklentisinin silah ve mühimmat başta olmak üzere terör örgütü PKK / PYD/ YPG'ye desteğini tamamen sonlandırması,

-Türkiye'nin sadece kendi ülkesi ve milletinin güvenliğini değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar ve Yezidiler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğini istediği,

- Nihai hedefimizin Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ/PKK/PYD/YPG ile her türlü teröristin varlığını sonlandırmak, burada bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğu hususları dile getirilmiştir.

- Ayrıca görüşmelere devam etmemizin, sorunu stratejik ortaklık, NATO'da müttefiklik ruhuna uygun barışçıl yöntemlerle çözmek istememizin bir zafiyet, gerektiğinde planlarımızın hazır olduğunu söylemenin de bir tehdit olarak algılanmaması gerektiği ifade edilmiştir.

ABD'den flaş güvenli bölge açıklaması ABD'DEN FLAŞ "GÜVENLİ BÖLGE" AÇIKLAMASI
AB'den Güvenli Bölge açıklaması AB'DEN "GÜVENLİ BÖLGE" AÇIKLAMASI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN