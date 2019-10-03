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Son dakika: Irak'ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
KOMŞUDA SULAR DURULMUYOR! SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Gelen son dakika haberine göre; 'ın başkenti 'ta salı günü başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle ilan edildi.

Başbakanı Adil Abdulmehdi yaptığı yazılı açıklamada, başkent 'ta "güvenlik güçlerine, kamu ve özel mülklere saldırılar düzenleyen provokatörlerden göstericileri, kamu düzeni ve iç güvenliği korumak için talimatı" verdiğini belirtti.

ACİL DURUMLARDA...

Abdulmehdi, güvenlik güçlerinin acil insani durumlara, havalimanı yolcularına ve Erbain etkinliklerine katılacak olanlara müsamaha göstereceğini aktardı.

"SOKAĞA ÇIKMAK YASAK"

Bağdat Polis Müdürlüğünde görevli Ahmed Halef de AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin genelinde bu sabah saat 05.00'ten itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağını uygulamaya başladıklarını kaydetti.

Kararın başkentteki şiddet olaylarını ve gösterileri kontrol altına almak için Başbakan Abdulmehdi'nin talimatıyla alındığını vurgulayan Halef, göstericilerin hala sokaklarda olduğuna dikkati çekti.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Halef, ayrıca orduya ait zırhlı araçların Yeşil Bölge girişinde konuşlandırıldığını, göstericilerin baskın teşebbüslerine cevap vermek için teyakkuza geçirildiklerini söyledi. Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 12 kişi hayatını kaybetmişti.

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