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Ege'de beton rantına dur denildi! 2611 kaçak yapı tespit edildi, 590'ı hemen yıkılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
CHP'Lİ BELEDİYELER UYARILDI! BETON RANTINA SON

Çevre ve kıyılarında havadan, denizden ve uydular aracılığıyla yapılan taramada 12 ilçedeki cennet koylarda 2611 kaçak yapı tespit etti. Bunlardan 590'ının yapı belgesi hemen yıkılmak üzere iptal edildi. Ruhsat verirken imar planlarına uymadığı ortaya çıkan 'li belediyeler uyarıldı. 'da ise 516 kaçak yapıya kepçe vuruldu.

BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI VE BAŞLADI

Çevre ve ekipleri, ve dünya turizminin gözde merkezlerinden 'nın 13 ilçesindekicennet koyları beton denizine döndürenlere karşı dev operasyon başlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 'da yaptığı 2 inceleme gezisi sonrası havadan, denizden ve uydu fotoğraflarıyla tespit edilen kaçak yapıların yıkımı için düğmeye basıldı.

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