Ege'de beton rantına dur denildi! 2611 kaçak yapı tespit edildi, 590'ı hemen yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Muğla kıyılarında havadan, denizden ve uydular aracılığıyla yapılan taramada 12 ilçedeki cennet koylarda 2611 kaçak yapı tespit etti. Bunlardan 590'ının yapı belgesi hemen yıkılmak üzere iptal edildi. Ruhsat verirken imar planlarına uymadığı ortaya çıkan CHP'li belediyeler uyarıldı. Bodrum'da ise 516 kaçak yapıya kepçe vuruldu.

BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI VE BAŞLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, Türkiye ve dünya turizminin gözde merkezlerinden Muğla'nın 13 ilçesindekicennet koyları beton denizine döndürenlere karşı dev operasyon başlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bodrum'da yaptığı 2 inceleme gezisi sonrası havadan, denizden ve uydu fotoğraflarıyla tespit edilen kaçak yapıların yıkımı için düğmeye basıldı.