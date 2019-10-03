Hatay'da askeri araç devrildi
Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
Hatay'ın Belen ilçesi Amanos Dağları eteğinde operasyona giden askeri araç devrildi. 7 asker yaralandı. Yaralanan askerler çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde, jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına ait zırhlı araç, Belen-Amanos Dağları bölgesinde devrildi.
Kazada yaralanan 7 asker, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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