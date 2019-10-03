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Hatay'da askeri araç devrildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
HATAY'DA ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ

Hatay'ın Belen ilçesi eteğinde operasyona giden devrildi. 7 asker yaralandı. Yaralanan askerler çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde, jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına ait zırhlı araç, Belen- bölgesinde devrildi.

Kazada yaralanan 7 asker, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Hatay'da askeri araç devrildi | Video HATAY'DA ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ | VİDEO

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