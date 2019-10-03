Başkan Erdoğan'dan önemli kabul
Giriş Tarihi: 03.10.2019
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Seligo, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Seligo, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Seligo'nun eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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