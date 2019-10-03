03 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan'dan önemli kabul

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ KABUL

, Slovenya'nın 'yu kabul etti. 'ndeki kabulde , Erdoğan'a güven mektubu sundu.

, Slovenya'nın 'yu kabul etti.

'ndeki kabulde , Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Seligo'nun eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN