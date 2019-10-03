Anayasa Mahkemesi'nden Sırrı Süreyya Önder için tartışmalı karar
Son dakika haberi: Anayasa Mahkemesi, eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında tartışmalı bir karara imza attı. AYM, bir toplantıda yaptığı açıklamalar nedeniyle terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan mahkum edilen eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.
"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası onanan Önder, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, gündem toplantısında Sırrı Süreyya Önder'in başvurusunu görüştü.
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERİLDİ
Genel Kurul, Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneği, ihlalin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderildi.
Sırrı Süreyya Önder, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasının kesinleşmesinin ardından Aralık 2018'de Kandıra'daki cezaevine teslim olmuştu.
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