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Anayasa Mahkemesi'nden Sırrı Süreyya Önder için tartışmalı karar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
AYM'DEN SIRRI SÜREYYA ÖNDER İÇİN TARTIŞMALI KARAR

Son dakika haberi: , eski HDP Ankara Milletvekili hakkında tartışmalı bir karara imza attı. , bir toplantıda yaptığı açıklamalar nedeniyle terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan mahkum edilen eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası onanan Önder, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

Genel Kurulu, gündem toplantısında 'in başvurusunu görüştü.



İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERİLDİ

Genel Kurul, Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneği, ihlalin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderildi.

Sırrı Süreyya Önder, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasının kesinleşmesinin ardından Aralık 2018'de Kandıra'daki cezaevine teslim olmuştu.

Son dakika: AYM'den Sırrı Süreyya Önder ile ilgili tartışmalı karar |Video SON DAKİKA: AYM'DEN SIRRI SÜREYYA ÖNDER İLE İLGİLİ TARTIŞMALI KARAR |VİDEO

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