Son dakika: Savunma Bakanı Akar'dan operasyon sinyali |Video

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de kurulacak güvenli bölgeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kayseri'de 12.Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda konuşan Bakan Akar, Amerikalı mevkidaşıyla bu akşam görüşeceğini söyledi.

Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'Güvenli Bölge' açıklaması geldi.

Akar "Güvenli bölgenin tesisi konusunda maalesef beklentilerimizin çok gerisinde kaldık. Sıkıntıyı müttefiklerimizle çözmek için her yolu sabırla deniyoruz. Bu konudaki kararlılığımızı her seferinde açıkça ifade ediyoruz. Türkiye'nin güneyinde terör koridoru kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Samimiyetle barışçıl bir çözüm için temaslarımızı hala sürdürüyoruz. Bu akşam (03 Ekim 2019 Çarşamba) ABD Savunma Bakanı ile bir telefon görüşmemiz olacak." dedi.