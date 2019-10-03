Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl? MHP’den Bahçeli için son açıklama!

Devlet Bahçeli sağlık durumu için son açıklama gazeteci Metin Özkan tarafından yapıldı. Özkan yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından, MHP’den açıklama gelmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirtmişti. İddialara yanıt veren Yalçın; “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu, kendisinin siyasetten uzaklaşmasını umanları ye'se sürükleyecek, meydanı boş bulmayı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak kadar iyidir.” ifadelerini kullanmıştı.

Devlet Bahçeli sağlık durumu ile ilgili son açıklama Gazeteci Metin Özkan'dan geldi. Özkan, katıldığı bir televizyon programında Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazeteci Özkan, Bahçeli'nin tetkikleri için hastaneye gittiğini belirtti ve Salı günü TBMM'de düzenlenecek grup toplantısına katılacağını tahmin ettiği söyledi. Eylül ayında geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle rahatsızlanan Bahçeli, yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM'de gerçekleştirilen etkinliklere katılamamıştı. Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın dün açıklamlalarda bulunmuştu.

METİN ÖZKAN SON BİLGİLERİ PAYLAŞTI

Gazeteci Metin Özkan, katıldığı bir televizyon programında Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özkan, Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Öncelikle şunu söyleyeyim gayet sağlıklı. Sayın Bahçeli üst solunum yolları enfeksiyonu sebebiyle Başkent Hastanesi'ne gitti. Tedavisi tamamlandı ve aynı gün çıktı. Sayın Bahçeli daha önce 2 kez kalp ameliyatı geçirmiş ama ona rağmen çakı gibi ayakta duran yaşına rağmen çok dinç ve dinamik bir isim. Başkent Hastanesi'nden çıktıktan sonra evine geçti. Doktor kontrolünde olduğu için de doktorlar doğal olarak bazı tetkikler istiyor. Şehir hastanesi de evine yakın yerde olduğu için oraya gidiyor. Bu giriş çıkışlar gizli yapılmıyor. Asansörden girmiyor, kalorifer dairesinden girmiyor normal insanların girdiği kapıdan girip çıkıyor. Benim tahminim pazartesi günü Genel Merkez'de salı günü de TBMM'de grup toplantısında olacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

SEMİH YALÇIN: ALÇAKÇA ÜRETİLMİŞ BİR YALANDAN İBARET

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın dün akşam saatlerinde Twitter hesabından Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin bilgiler vermişti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yalçın; sosyal medyada Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin haberlerin yer aldığına dikkat çekmişti.

Yalçın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kemal Özkiraz isimli bir müptezelin odağında olduğu anlaşılan spekülasyon ve kaos amaçlı bu tür uydurma haberlere itibar edilmemelidir. Camiamızda infial yaratmak, fitne ateşini harlamak için ortaya atılmış olan bu maksatlı iddia, alçakça üretilmiş bir yalandan ibarettir.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu, kendisinin siyasetten uzaklaşmasını umanları ye'se sürükleyecek, meydanı boş bulmayı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak kadar iyidir."

MHP'Lİ VEKİLLERDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin MHP milletvekilleri de bugün açıklamalarda bulundular.

MHP 27. Dönem Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Twitter hesabından yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak "Devlet Bahçeli, sizin hayallerinizi bitirmeden, Büyük Türk Devletini ve milliyetçi Türkiye'yi görmeden bir yere gitmiyor. Sanal da sevinç çığlıkları atanlar hevesiniz kursağınızda kalacak. Çıkan olumsuz ve kasıtlı haberlere üzülen yüce Türk Milleti; liderimiz sağlıklı ve güçlü." ifadelerine yer verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun kötüye gittiğini iddia ederek manipülatif söylemler içerisinde bulunanlara bir yanıt da MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve 25-26. dönem MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'dan geldi. Ersoy "Liderimiz Devlet Bahçeli'nin sıhhatinden siyaset umanlar, fıkradaki eşek gibidirler" şeklinde açıklamada bulundu.