Son dakika: Siirt Baykan ilçesi kaymakamının aracına bombalı saldırı düzenleyen PKK'lı öldürüldü
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
İçişleri Bakanlığı'ndan terör operasyonlarına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Jandarma birliklerince Siirt'te 29 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri listede aranan Osman Ekinci olduğu tespit edildi.Jandarma birliklerince Siirt'te 29 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri listede aranan Osman Ekinci olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan terör operasyonlarına ilişkin son dakika açıklaması geldi.
İçişleri açıklamasına göre, Siirt Baykan kırsalında 29 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Berhem kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildi. Söz konusu teröristin, 2017 yılında Siirt Baykan ilçesi kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu belirlendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Cemal Kaşıkçı cinayetinde sır dolu 17 saat!
- Kaftancıoğlu'na CHP'li isimden 'kayyum' tepkisi
- Yüksek İstişare Kurulu toplantısı başladı
- Beyoğlu'nda bina çökme riski nedeniyle tahliye edildi
- CHP'nin Atakent'teki yeşil alan projesi tepki çekti
- İmamoğlu'ndan FETÖ'den yargılanan Atilla Taş'a destek
- Fahrettin Altun'dan Cemal Kaşıkçı mesajı
- Kaşıkçı'nın cansız bedeni lüks villaya mı gömüldü?
- İBB'de büyük skandal! Belediye araçlarından hortumlarla yakıt çalıyorlar
- Cemal Kaşıkçı cinayetinin yanıt arayan soruları! Tam 1 yıl geçti
Daha Fazla Gör
- Binyamin Netanyahu için zor süreç başladı
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Geçici işçilerin çalışma sürelerini uzattık
- Volkswagen resmen Türkiye'de! İşte şirketin merkezi ve sermayesi...
- Kuzey Akım 2'nin inşaatında sona gelindi
- İstanbul'daki dev uyuşturucu operasyonları polis kamerasında | Video
- Bakan Ruhsar Pekcan Eylül ayı ihracat rakamlarını duyurdu
- Bakan Berat Albayrak: YEP hedeflerimizden BIST pazar yapısı güncellemesini tamamladık
- Son dakika: İstanbul’da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu
- Bilal Erdoğan'dan Etnospor Kültür Festivali'ne davet
- Suriye’de PYD/PKK’dan katliam! Teröristler çocuğunu geri isteyen anneyi öldürdü | Video
- A Haber Fırat'ın doğusunu görüntüledi! İşte PKK/PYD’li teröristlerin kirli oyunu!
- Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni ayrıntı! Tandırı rezidans çalışanı yaktı