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Son dakika: Siirt Baykan ilçesi kaymakamının aracına bombalı saldırı düzenleyen PKK'lı öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
KAYMAKAMIN ARACINA SALDIRI DÜZENLEYEN PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı'ndan terör operasyonlarına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Jandarma birliklerince Siirt'te 29 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri listede aranan Osman Ekinci olduğu tespit edildi.

Jandarma birliklerince Siirt'te 29 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri listede aranan Osman Ekinci olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan terör operasyonlarına ilişkin son dakika açıklaması geldi.



İçişleri açıklamasına göre, Siirt Baykan kırsalında 29 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Berhem kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildi. Söz konusu teröristin, 2017 yılında Siirt Baykan ilçesi kaymakamının aracına yönelik eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu belirlendi.
Siirt Baykan ilçesi kaymakamının aracına bombalı saldırı düzenleyen PKK'lı öldürüldü | Video SİİRT BAYKAN İLÇESİ KAYMAKAMININ ARACINA BOMBALI SALDIRI DÜZENLEYEN PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ | VİDEO

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