02 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Fahrettin Altun'dan Cemal Kaşıkçı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.10.2019
FAHRETTİN ALTUN'DAN CEMAL KAŞIKÇI MESAJI

İletişim Başkanı , İstanbul'daki konsolosluğunda vahşice katledilen Cemal Kaçıkçı cinayetinin 1. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Altun, "Suudi Arabistan makamlarının yargılamanın şeffaflığına gölge düşüren tutumu ve adaletin yerini bulması için yeterli çabayı göstermemesi vicdanları yaralamaktadır" - "Bu konuda uluslararası topluma da işlenen cinayete karşı ortak bir tutum sergileme çağrımızı yineliyoruz" dedi.

İletişim Başkanı , gazeteci cinayetine ilişkin, " makamlarının yargılamanın şeffaflığına gölge düşüren tutumu ve adaletin yerini bulması için yeterli çabayı göstermemesi vicdanları yaralamaktadır." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda katledilmesinden bu yana bir yıl geçtiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli duruşuyla Türkiye'nin, bu menfur cinayetin aydınlatılması için ilk andan itibaren ortaya koyduğu çabayı sürdürdüğünü bildiren Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Tüm imkanlarımızı seferber ederek bu organize ve planlı cinayetin örtbas edilmesini engelledik. Ancak Suudi Arabistan makamlarının yargılamanın şeffaflığına gölge düşüren tutumu ve adaletin yerini bulması için yeterli çabayı göstermemesi vicdanları yaralamaktadır. Türkiye olarak Cemal Kaşıkçı davasının takipçisi olacağımızı bir kez daha hatırlatırken, bu konuda uluslararası topluma da işlenen cinayete karşı ortak bir tutum sergileme çağrımızı yineliyoruz."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN