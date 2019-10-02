Fahrettin Altun'dan Cemal Kaşıkçı mesajı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda vahşice katledilen Cemal Kaçıkçı cinayetinin 1. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Altun, "Suudi Arabistan makamlarının yargılamanın şeffaflığına gölge düşüren tutumu ve adaletin yerini bulması için yeterli çabayı göstermemesi vicdanları yaralamaktadır" - "Bu konuda uluslararası topluma da işlenen cinayete karşı ortak bir tutum sergileme çağrımızı yineliyoruz" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Suudi Arabistan makamlarının yargılamanın şeffaflığına gölge düşüren tutumu ve adaletin yerini bulması için yeterli çabayı göstermemesi vicdanları yaralamaktadır." ifadelerini kullandı.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda katledilmesinden bu yana bir yıl geçtiğini belirtti.
Gazeteci #CemalKaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda katledilmesinden bu yana bir yıl geçti.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 2 Ekim 2019
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın dirayetli duruşuyla Türkiye, bu menfur cinayetin aydınlatılması için ilk andan itibaren ortaya koyduğu çabayı sürdürüyor. pic.twitter.com/663QdwOJRF
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli duruşuyla Türkiye'nin, bu menfur cinayetin aydınlatılması için ilk andan itibaren ortaya koyduğu çabayı sürdürdüğünü bildiren Altun, paylaşımında şunları kaydetti:
"Tüm imkanlarımızı seferber ederek bu organize ve planlı cinayetin örtbas edilmesini engelledik. Ancak Suudi Arabistan makamlarının yargılamanın şeffaflığına gölge düşüren tutumu ve adaletin yerini bulması için yeterli çabayı göstermemesi vicdanları yaralamaktadır. Türkiye olarak Cemal Kaşıkçı davasının takipçisi olacağımızı bir kez daha hatırlatırken, bu konuda uluslararası topluma da işlenen cinayete karşı ortak bir tutum sergileme çağrımızı yineliyoruz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Cemal Kaşıkçı cinayetinde sır dolu 17 saat!
- Metrobüs Bahattin Ekrem İmamoğlu'nun projesi mi?
- İBB'de büyük skandal! Belediye araçlarından hortumlarla yakıt çalıyorlar
- CHP'nin Atakent'teki yeşil alan projesi tepki çekti
- İmamoğlu'ndan FETÖ'den yargılanan Atilla Taş'a destek
- Yüksek İstişare Kurulu toplantısı başladı
- Cemal Kaşıkçı cinayetinin yanıt arayan soruları! Tam 1 yıl geçti
- Bilal Erdoğan'dan Etnospor daveti
- Kaşıkçı'nın cansız bedeni lüks villaya mı gömüldü?
- Cemal Kaşıkçı neden ve nasıl öldürüldü?
- Binyamin Netanyahu için zor süreç başladı
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Geçici işçilerin çalışma sürelerini uzattık
- Volkswagen resmen Türkiye'de! İşte şirketin merkezi ve sermayesi...
- Kuzey Akım 2'nin inşaatında sona gelindi
- İstanbul'daki dev uyuşturucu operasyonları polis kamerasında | Video
- Bakan Ruhsar Pekcan Eylül ayı ihracat rakamlarını duyurdu
- Bakan Berat Albayrak: YEP hedeflerimizden BIST pazar yapısı güncellemesini tamamladık
- Son dakika: İstanbul’da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu
- Bilal Erdoğan'dan Etnospor Kültür Festivali'ne davet
- Suriye’de PYD/PKK’dan katliam! Teröristler çocuğunu geri isteyen anneyi öldürdü | Video
- A Haber Fırat'ın doğusunu görüntüledi! İşte PKK/PYD’li teröristlerin kirli oyunu!
- Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni ayrıntı! Tandırı rezidans çalışanı yaktı