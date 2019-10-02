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Beyoğlu'nda bina çökme riski nedeniyle tahliye edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.10.2019
BEYOĞLU'NDA BİNA ÇÖKME RİSKİ NEDENİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Son dakika haberi...'nda bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Binadan yola parçalar düşerken sokak şeritlerle kapatıldı.

'nda bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Binadan yola parçalar düşerken sokak şeritlerle kapatıldı.

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