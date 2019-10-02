Beyoğlu'nda bina çökme riski nedeniyle tahliye edildi
Giriş Tarihi: 02.10.2019
Son dakika haberi...Beyoğlu'nda bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Binadan yola parçalar düşerken sokak şeritlerle kapatıldı.
Beyoğlu'nda bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Binadan yola parçalar düşerken sokak şeritlerle kapatıldı.
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