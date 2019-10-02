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Son dakika: Beykoz Anadolu Kavağı'nda orman yangını

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
BEYKOZ'DA 3 FARKLI NOKTADA ORMAN YANGINI!

'nda ormanda çıktı. Yangına itfaiye ekipleri ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle de müdahale ediliyor.

'nda ormanda çıktı. Yangına itfaiye ekipleri ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle de müdahale ediliyor. Öte yandan çevredeki vatandaşlar yangının 3 farklı noktadan çıktığını belirtirken, ormanın yakılmış olabileceğini öne sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Beykoz Anadolu Kavağı'nda orman yangını | Video BEYKOZ ANADOLU KAVAĞI'NDA ORMAN YANGINI | VİDEO

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