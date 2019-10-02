02 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

AK Parti MYK toplantısı başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
AK PARTİ MYK TOPLANTISI BAŞLADI

Başkan   başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu toplandı. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı, saat 16.40'da başladı.

Merkez Yürütme Kurulu (), Başkan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı, saat 16.40'da başladı.

Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sona erdi YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI SONA ERDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN