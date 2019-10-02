AK Parti MYK toplantısı başladı
Giriş Tarihi: 02.10.2019 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı, saat 16.40'da başladı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı, saat 16.40'da başladı.
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