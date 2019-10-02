AK Parti MYK sonrası önemli açıklamalar
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin 50+1 tartışmalarıyla ilgili sorusuna Çelik, AK Parti'nin böyle bir ajandası olmadığını söyledi...
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı, saat 16.40'da başladı. AK Parti MYK sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.
Sözcü Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
ERDOĞAN'IN ABD TEMASLARI
New York'ta herkes kendisi açısından sorunlara değinirken, sadece sayın Cumhurbaşkanımız her soruna değinen bir konuşma gerçekleştirmiştir
Nefret söylemi ile mücadele çok önemli.
KAŞIKÇI CİNAYETİ
Bu konuda en ilkeli tutumu gösterdik.
Soruşturma hukuk prensiplerine uymuyor.
Bu S. Arabistan ile Türkiye arasında ikili bir mesele değildir.
Bu katliamı gerçekleştiren kimdir? Emri kim vermiştir? Bunların cevapları hala verilmemiştir.
Süreç şeffaflıktan uzak yürütüldü.
Suç İstanbul'da işlendi yargılama İstanbul'da yapılmalı.
MÜLTECİ KONUSU
Cumhurbaşkanımızın AB'ye mülteciler konusundaki mükellefiyetlerini yerine getirmemeleri sebebiyle, 'Biz bu yükü tek başımıza taşımak zorunda değiliz. Taahhütlerinize uymuyorsunuz, gereğini yaparız' açıklamasından sonra muhtelif açıklamalar geldi.
AB mülteci meselesinde sınıfta kalmıştır.
Türkiye ise dünyadaki standartları yükselten bir tutum sergilemiştir. İçişleri Bakanlığımızın bu meseleyi yönetmekle olduğu kriterler AB'nin kriterlerin çok üstündedir. Bu kriterlerin olması da yetmiyor.
AB ile yapılan göçmen anlaşması bu haliyle işlemiyor
GÜVENLİ BÖLGE
Biz Avrupa'daki bazı ülkelerin nüfusunun yarısı kadar bir yükü çekiyoruz. Ama neticede bu yükü sonsuza kadar çekmek durumunda değiliz. Çözüm burada güvenli bölgenin kurulmasıdır.
Demografik yapıyı bozanlar terör örgütleridir.
Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatıyla koyduğumuz sonuçlar 354 bin mültecinin geri dönmesini sağlamıştır. Türkiye'nin önerisi gündeme geldiğinde 'bu demografiyi değiştirme çabasıdır' diyenler, rejimin ve terör örgütlerinin gayretine örtülü bir destek verdiklerini iyi düşünmelidirler.
Güvenli bölgenin herkes hangi bölgede oturuyorsa o bölgenin asıl sahiplerine teslim edilmek suretiyle kurulması en önemli meseledir.
DEPREM TOPLANTISI
Her kesim davet ediliyor. İş üretmek yerine kişisel konularla gündeme gelenlerin bu süreçte fayda üretmeleri beklenmiyor.
50+1 TARTIŞMALARI
AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok, Faruk Çelik kendi kişisel görüşünü söylemiş.
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