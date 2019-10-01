Son dakika: Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Bir gece ansızın gelebiliriz

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan TBMM'deki oturum ardından gazetecilere konuştu. Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik Türkiye'nin adımları hakkında, "Bunların hepsinin toplam açılımı nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz. Milli güvenlik siyaset belgeleri hiçbir zaman açıklanmaz. " dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı için TBMM Genel Kurulu'da hitap etti. Erdoğan, TBMM'deki oturum ardından gazetecilere konuştu.

ERDOĞAN'DAN FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON MESAJI



Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik Türkiye'nin adımları hakkında, "Bunların hepsinin toplam açılımı nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz. Milli güvenlik siyaset belgeleri hiçbir zaman açıklanmaz." mesajını verdi.











BAŞKAN ERDOĞAN MECLİSTEN AYRILDI

Başkan Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılış konuşmasını yapmasının ardından Meclisten ayrıldı.

Erdoğan'ı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop resmi törenle uğurladı.