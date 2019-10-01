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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Bir gece ansızın gelebiliriz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.10.2019 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019
ERDOĞAN'DAN NET MESAJ: BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan 'deki oturum ardından gazetecilere konuştu. Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik 'nin adımları hakkında, "Bunların hepsinin toplam açılımı nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz. Milli güvenlik siyaset belgeleri hiçbir zaman açıklanmaz. " dedi.

Başkan , yeni yasama yılı açılışı için Genel Kurulu'da hitap etti. Erdoğan, TBMM'deki oturum ardından gazetecilere konuştu.

Başkan Erdoğan'dan flaş mesaj: Bir gece ansızın gelebiliriz | Video BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ MESAJ: BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ | VİDEO

ERDOĞAN'DAN FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON MESAJI

Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik 'nin adımları hakkında, "Bunların hepsinin toplam açılımı nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz. Milli güvenlik siyaset belgeleri hiçbir zaman açıklanmaz." mesajını verdi.





BAŞKAN ERDOĞAN MECLİSTEN AYRILDI

Başkan Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılış konuşmasını yapmasının ardından Meclisten ayrıldı.

Erdoğan'ı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop resmi törenle uğurladı.

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