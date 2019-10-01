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Son dakika: Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binası boşaltılıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.10.2019 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019
ÇAPA DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİNASI BOŞALTILIYOR

, Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binasının tahliyesine karar verdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Kolonlarda hem hem de fiziki şartlardan kaynaklı önemli yapısal hasar bulunduğu tespit edilmiş ve binaların tahliyesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

: Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde binaların genel olarak bodrum katlarında kullanılan betonun deniz kumundan imal edildiği, beton kalitesinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında çok sayıda kolonun rutubete bağlı olarak korozyona uğradığı, beton dökülmelerinin oluştuğu, kolonlarda hem hem de fiziki şartlardan kaynaklı önemli yapısal hasar bulunduğu tespit edilmiş ve binaların tahliyesine karar verilmiştir.

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