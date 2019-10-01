Son dakika: Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binası boşaltılıyor

İstanbul Valiliği, Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binasının tahliyesine karar verdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Kolonlarda hem deprem hem de fiziki şartlardan kaynaklı önemli yapısal hasar bulunduğu tespit edilmiş ve binaların tahliyesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliği: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde binaların genel olarak bodrum katlarında kullanılan betonun deniz kumundan imal edildiği, beton kalitesinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında çok sayıda kolonun rutubete bağlı olarak korozyona uğradığı, beton dökülmelerinin oluştuğu, kolonlarda hem deprem hem de fiziki şartlardan kaynaklı önemli yapısal hasar bulunduğu tespit edilmiş ve binaların tahliyesine karar verilmiştir.

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