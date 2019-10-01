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FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.10.2019
FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA BÜYÜK DARBE

Son dakika haberi...'nün yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9'u muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

'nün yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9'u muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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