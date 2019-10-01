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İşte CHP'nin 'liyakat' anlayışı! Belgeler ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.10.2019
İŞTE CHP'NİN 'LİYAKAT' ANLAYIŞI! BELGELER ORTAYA ÇIKTI

öncesi ‘liyakat’ vurgusu yapan ’li başkanlar göreve gelince belediyeleri eş-dost-akraba ve aile üyeleriyle doldurdu. Akraba kıyağı yapan birçok CHP’li belediye arasına de katıldı. CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde Veteriner Müdürlüğü’ne belediye meclis üyesi Süleyman ’ın oğlu Mehmet Kartal’ı atadığı ortaya çıktı. İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı’ndan kuruma gönderilen yazıda ise Yüksek Öğretim Kurumu’ndan denkliği olmaması sebebiyle şahsın “veteriner hekim” olarak görev yapamayacağı ifade edildi.

öncesi 'liyakat' vurgusu yapan 'li başkanlar göreve gelince belediyeleri yağma merkezine çevirdi.

CHP'li Torbalı Belediye Başkanı oğlunu, Menderes Belediye Başkanı amcasının oğlunun eşini, Selçuk Belediye Başkanı kuzenini, Seyhan Belediye Başkanı damadını, Safranbolu Belediye Başkanı kardeşini belediyede yönetici kadrolarına atayanlardan bazıları oldu.

CHP’li belediyelerde akraba kıyağı devam ediyor CHP’Lİ BELEDİYELERDE AKRABA KIYAĞI DEVAM EDİYOR

YENİ KIYAK BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDEN
Akraba kıyağı, çift maaş vurgunu ve işçi kıyımı gibi birçok skandalla gündemden düşmeyen CHP'li belediyelerde eş-dost-akraba atamalarına ilişkin yeni bir bilgi ortaya çıktı..

CHP'li 'nde Veteriner Müdürlüğü'ne belediye meclis üyesi Süleyman 'ın oğlu Mehmet Kartal'ın atandığı ortaya çıktı.

"İKİNCİ ADAM" OLARAK GÖREVLENDİRİLMEK İSTENDİ
Beşiktaş Belediyesi 15 Mayıs 2019 tarihli yazıyla belediye meclis üyesi Süleyman Kartal'ın oğlu Mehmet Kartal'ı Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde "ikinci adam" olarak görevledirmek istedi.

İşte o yazı:

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI: "VETERİNER HEKİM" OLARAK GÖREV YAPAMAZ
İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı 5 Eylül 2019 tarihli yazısıyla, görevlendirilen Mehmet Kartal'a itiraz ederek Yüksek Öğretim Kurumu'ndan denklik alması gerektiğini belirtti. Yazıda denklik alıncaya kadar "veteriner hekim" olarak görev yapamayacağı ifade edildi.

İşte Veteriner Hekimler Odası'nın o yazısı:

Ekrem İmamoğlu'ndan yandaş Cumhuriyet Gazetesi'ne kıyak! Vatandaşın parası 'Cumhuriyet'e gidecek EKREM İMAMOĞLU'NDAN YANDAŞ CUMHURİYET GAZETESİ'NE KIYAK! VATANDAŞIN PARASI 'CUMHURİYET'E GİDECEK

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