Elektronik sigara yasaklanacak mı? Elektronik sigara için flaş açıklama!
Elektronik sigara yasaklanacak mı? Elektronik sigara için son açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Koca, elektronik sigaranın yasaklanması için düzenleme yapacaklarını belirtti. Bakan Koca; “Elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapıyoruz.” diye konuştu. Peki elektronik sigara zararlı mı? İşte masum gözüken elektronik sigaranın zararları.
Elektronik sigara yasaklanacak mı? Elektronik sigaranın yasaklanmasıyla ilgili en net açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Bakan Koca, sigara ürünlerine karşı yasal bir düzenlemenin Meclis'e geleceğini kaydetti Koca; "Elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapıyoruz. Meclise gelecek." açıklamalarında bulundu.
ELEKTRONİK SİGARA YASAKLANACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resepsiyonda sigarayla ilgili yeni bir çalışma olduğunu belirterek, "Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz. En iyi alanların sigara içenlere ayrıldığını, sigara içmeyenlere daha geride alanların verildiğini biliyoruz. İstismar edildiğini görüyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme ve yeni bir tanımlama geliyor. Yarı açık ve kapalı alan istismar ediliyor. Yarı açılır-kapanır sistemi de kapalı tanımlayan ama açık alanı da nasıl bir alan olması gerektiğini netleştiren bir yaklaşım olacak. Ayrıca vatandaşın da katılımını sağlamak üzere, fahri sigara denetçiliğini getiriyoruz. Ceza kesip-kesemeyecekleri üzerinde çalışıyoruz. Cezalar dahil olmak üzere detaylı çalışıyoruz. Nargilede de bir tütün ürünü aynı kapsamda ele alıyoruz. Elektronik sigara, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapıyoruz. Meclise gelecek. Kapalı ve açık alan tanımı yönetmelikle yapılabilecek bir düzenleme, ama kanunla yapılabilecek birkaç düzenlememiz de olacak. Elektronik sigaranın yasaklanması gibi" ifadelerini kullandı.
ELEKTRONİK SİGARA ZARARLI MI?
Türkiye'de bugüne kadar yaklaşık 150 bin kişi sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Sigara içen bireylerde gözlenen kalp yetmezliği sigara içmeyen bireylere göre 20 kat daha fazla. Uzmanlar elektronik sigaranın da en az normal sigara kadar zararlı olduğunu ifade ediyor. Buna göre ikisinde de nikotin ve kanseroken maddeler var. Asla elektronik sigara, sigaradan kurtulmanın bir yolu veya tercihi değil.
Piyasada satılan elektronik sigara markalarının büyük çoğunluğunda nikotin bulunuyor. Nikotin içeren madde de 5 dakika içinde metobolizmayı olumsuz etkiliyor.
Elektronik sigaranın dumanı da tıpkı gerçek sigaranın dumanı kadar zararlı.
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