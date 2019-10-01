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Gri listedeki iki terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.10.2019 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019
GRİ LİSTEDEKİ İKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

'in Eruh ilçesinde 28 Eylül'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten ikisinin Gri Listede aranan Atilla Çakmaz ve Yusuf Korkmaz olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; 28 Eylül 2019 tarihinde Eruh kısalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Serhat Iğdır kod adlı Atilla Çakmaz olduğu belirlenmiştir. Etkisiz hale getirilen diğer teröristin ise Zinar Zagros kod adlı Yusuf Korkmaz olduğu tespit edilmiştir.

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