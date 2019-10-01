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HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten küstah sözler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.10.2019 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019
HDP'Lİ VEKİLDEN KÜSTAH SÖZLER

Muş Milletvekili 'in, 'da katıldığı eylemde yaptığı konuşma, polisi harekete geçirdi. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'terör propagandası' ve '' içeren konuşmanın görüntü kaydını, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.

Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit, 17 Eylül'de, Yenişehir ilçesindeki Lise Caddesi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın İçişleri Bakanlığı'nca terör soruşturması kapsamında görevden alınmasına tepki için düzenlenen eyleme katıldı. HDP'li Koçyiğit'in burada yaptığı konuşmasında yer alan 'terör propagandası' ve '' içeren sözlerinin bulunduğu konuşmasının görüntüsü, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi.

"SİZİ DEMOKRATİK SİYASET TEMELİNDE YAŞATMAYACAĞIZ"

DHA'nın ulaştığı o görüntülerde HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit, şunları söylüyor:

"Şunu bilsin AKP bizi, Kürtleri, Kürt halkını sadece ve sadece tek bir seçeneğe mahkum etmek istiyor. Şunu söylüyor bize aslında, 'Sizi demokratik siyaset temelinde yaşatmayacağız.' Peki o zaman soruyoruz, geriye ne kalıyor? Aslında AKP, bugün Kürt halkını silah dışındaki bütün seçenekleri kapatıyor. Dağ dışındaki bütün seçenekleri kapatıyor."

Koçyiğit'in konuşması, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nda incelenecek.

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