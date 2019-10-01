Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan depremde hasar gören okullara ilişkin açıklama
Giriş Tarihi: 01.10.2019
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İstanbul'daki 5,8'lik depremde hasar gören okullara ilişkin açıklamalarda bulundu. Selçuk, '' Valimizin açıklamaları açık, bilgiler tek merkezden paylaşılıyor'' dedi.Detaylar geliyor...
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