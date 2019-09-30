CHP teröristleri iyice bağrına bastı!
CHP tarafından uluslararası düzeyde düzenlenen Suriye konferansında büyük bir skandal yaşandı. Eli kanlı terör örgütü PYD ile olan yakınlığıyla bilinen Amy Houston konferansta teröristleri meşrulaştırmaya çalıştı. Kamuoyundan büyük tepki alan skandal konferansın bildirgesinde, terör örgütü PYD 'terörle mücadelede' kapsam dışı tutuldu.
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD, Türkiye sınırını tehdit ediyor. Yeni Şafak'ın haberine göre Ankara, sınır hattının temizlenmesi için çalışma başlatırken, CHP yayınladığı bildirgeyle terörle mücadelede PYD'yi kapsam dışı bıraktı.
TERÖRLE MÜCADELEDE PYD'Yİ KAPSAM DIŞI BIRAKTILAR
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD, Türkiye sınırını tehdit ediyor. Ankara, sınır hattının temizlenmesi için çalışma başlatırken, CHP yayınladığı bildirgeyle terörle mücadelede PYD'yi kapsam dışı bıraktı.
İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU DA KATILDI
CHP tarafından "Suriye'de Barışa Açılan Kapı" teması ile gerçekleştirilen Uluslararası Suriye Konferansı'nın sonuç bildirgesi yayımlandı. Suriye konulu konferansa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partililer katıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) kararlarıyla terör örgütü olarak ilan edilen örgütlere karşı bildirgede, terörle mücadeleye dair ifadeler dikkat çekti. Söz konusu metinde, Suriye'de yürütülmesi gereken terörle mücadele, "Suriye'de Birleşmiş Milletler (BM) kararlarıyla terör örgütü olarak ilan edilen örgütlere karşı küresel ölçekte iş birliği gerektiğine işaret edilmiştir" ifadeleriyle yer aldı.
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD, YPG, SDG ve türevleri ise kapsam dışı bırakıldı.
BM'NİN TERÖR LİSTESİNDE PYD YOK
Türkiye'nin tüm girişimlerine rağmen çifte standartlı tutumunu sürdüren Birleşmiş Milletler, terör örgütü PYD'yi 'terör listesi'ne almadı.
Hatta kapalı kapılar ardında gizli bir toplantı gerçekleştiren BM yetkilileri, eli kanlı teröristlerle masaya oturup sözde bir anlaşma imzaladı. Uluslararası örgütün, azılı teröristleri meşrulaştırmaya yönelik bu tutumuna Ankara'nın tepkisi sert oldu.
Türkiye'nin, başına 4 milyon TL ödül koyarak kırmızı listeye aldığı terörist Ferhat Abdi Şahin, BM yetkilisi Gamba ile masaya oturup anlaşma yaptı.
CHP tarafından düzenlenen Uluslararası Suriye Konferansı, bugün İstanbul'da gerçekleştirildi. Muhaliflerin davet edilmediği toplantıda, terör örgütü PYD'ye yakınlığıyla tanınan Amy Austin Holmes konuştu. Holmes, yaptığı açıklamalarla eli kanlı teröristleri meşrulaştırmaya çalıştı.
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