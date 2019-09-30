Son dakika: Ankara'da özel halk otobüsü durağa girdi

Son dakika haberi... Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.





Kaza, saat 14.00 sıralarında Mamak'ta Yeni Merkez Camii önünde meydana geldi. Özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki durağa girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.





Kazada, ilk belirlemelere göre durakta bekleyen yolculardan 3'ü hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazadan kurtulan bir görgü tanığı otobüsün çok hızlı geldiğini, otobüsü son anda fark ederek kendisini kenara attığını söyledi.





Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.





VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin kazayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İlk tespitlere göre halk otobüsü durağa dalıyor. Teknik sebeple mi arkadaşlar incelemelerde tespit edecekler. Üç vatandaşımız olay yerinde vefat etmiş, üç vatandaşımız da yaralı olarak hastaneye götürüldü. Ambulanslardan önce özel araçlarla da birkaç vatandaşın götürüldüğünden bahsediliyor. Bunun kaç kişi olduğu ve doğru olup olmadığını araştırıyoruz."