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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.09.2019 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
KRİTİK TOPLANTI BAŞLADI! GÖZLER CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE

Başkan başkanlığındaki toplantısı başladı. Toplantının en önemli gündem maddesi ise 'nin kuzeyinde oluşturulacak ...

(MGK), Başkan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.45'te başladı.

Milli Güvenlik Kurulu'nun ana gündem maddesi 'nin kuzeyinde oluşturulacak konusu olacak.

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