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MSB'den flaş açıklama: F-16'lar İHA vurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.09.2019 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019
MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: F-16'LAR İHA VURDU

Son dakika haberi...: "Milliyeti tespit edilemeyen ve , ile Kilis'in batısında 6 kez ihlal eden İHA vuruldu."

Milli Savunma Bakanlığından, ve Kilis'in batı bölgesinde 6 kez ihlal eden, milliyeti ve tipi tespit edilemeyen insansız hava aracının (İHA) iki F-16 tarafından vurulduğunu açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 28 Eylül'de milliyeti ve tipi tespit edilemeyen bir İHA'nın, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis'in batısında Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal ettiği belirtildi.

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Açıklamada, "Yapılan koordineler sonucu kime ait olduğu belirlenemeyen İHA, İncirlik'ten kalkan iki F-16 tarafından saat 13.24'te vuruldu. İHA'nın enkazı Kilis İl Jandarma unsurlarınca Çıldıroba Üs Bölgesi-Beşiriye Geçici Barınma Merkezi arasında düşmüş olarak bulundu." ifadesi yer aldı.



Son dakika: Bakanlık az önce duyurdu: F-16'lar sınırda İHA vurdu |Video SON DAKİKA: BAKANLIK AZ ÖNCE DUYURDU: F-16'LAR SINIRDA İHA VURDU |VİDEO

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