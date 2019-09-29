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Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.09.2019 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019
SİİRT'TE 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

, 'te devam eden operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Sabah saatlerinde de 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.

İç güvenlik operasyonları kapsamında 'in Pervari kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerinin hava destekli operasyonunda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pervari ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Jandarma Özel Harekat timlerince hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Böylece Siirt'te devam eden operasyonlarda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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