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CHP yandaşı medyanın ‘mağduriyet’ oyunu çöktü!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2019
CHP YANDAŞI MEDYANIN ‘MAĞDURİYET’ OYUNU ÇÖKTÜ!

depremi sonrası bugün valilikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Toplantısı yapıldı. ’li isimler ve CHP yandaşı medya “ Başkanı toplantıya çağrılmadı” yalanıyla yine mağduru oynadı. CHP’nin mağduriyet algısı valilikten yapılan açıklamayla çöktü.

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremin ardından (TAMP) Toplantısı yapıldı.

'ın başkanlık ettiği toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da katıldı.

İBB ADINA 4 İSİM KATILDI
Toplantıya adına katılanlar ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, İGDAŞ Genel Başkanı Dr. Mithat Bülent ve İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu oldu.

CHP YANDAŞI MEDYA ALGI OYUNUNA BAŞLADI
algı peşinde koşan 'li isimler ve CHP yandaşı Halktv, Cumhuriyet ve Birgün Gazeteleri söz konusu toplantıya 'nun çağrılmadığını ileri sürdü.

CHP YANDAŞI MEDYA ALGI PEŞİNDE

CHP'Lİ İSİMLER DE MAĞDURİYET OYUNU OYNADI




İMAMOĞLU'NDAN KAÇAMAK CEVAP
Sosyal medyadaki mağduriyet oyununun ardından, lojistik merkezinde incelemelerde bulunan Ekrem İmamoğlu'na basın mensuplarınca toplantıya çağrılıp çağrılmadığı soruldu.

Ekrem İmamoğlu valilikteki toplantıya İBB Genel Sekreter yardımcısının katıldığını söyledi. İki kez tekrarlanan bu soruya Ekrem İmamoğlu "Genel sekreter ve arkadaşlarımız orada" diyerek kaçamak cevaplar verdi.

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI 'MAĞDURİYET' OYUNUNU BOZDU
İstanbul Valiliği, Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısına davet edilmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da dün meydana gelen sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında bütün kurumların en üst düzeydeki temsilcilerinin iştirakleriyle bir değerlendirme toplantısı yapıldığı anımsatıldı.

Yapılan bu toplantı sonrasında gece boyunca sürecek Afet Yönetim Merkezi faaliyetlerinin, sabah 10.00'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Hasdal Yerleşkesinde tekrar değerlendirilmesinin kararlaştırıldığı, bugünkü toplantı için tüm katılımcıların bizzat orada bilgilendirildiği ve davet edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

FUAT OKTAY: BAŞKAN DA GELDİ AKŞAM BURADA BU ÇALIŞMALARIN İÇERİSİNDE BULUNDU
Oktay, bu toplantıya tüm tarafları davet ettiklerini vurgulayarak, "Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahildir ve Başkan da geldi akşam burada bu çalışmaların içerisinde bulundu. Toplanma alanları dahil, çok ilginç bir şekilde sürekli gündeme geldiği için bu İstanbul'da bunu ifade ediyorum. Orada da bu çalışmaları gördük. Orada da kendisinin de olduğu bir ortamda bu açıklamayı birlikte yaptık. Sonrasında kanal kanal dolaşıp bu vardır/yoktur tartışmasına girmek kadar anlamsız bir şey olamaz." diye konuştu.

Dün ayrılırken herkese davetin yenilendiğini, "Sabah herkes burada olacak." denildiğini ifade eden Oktay, sonrasında sosyal medyada dolaşan başka şeylerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

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