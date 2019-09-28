İstanbul'da sıcak anlar! "Dur" ihtarına uymayan araca ateş açıldı
İstanbul, Avcılar'da şüphe üzerine durdurulmak istenen araç polisten kaçtı. Başakşehir'de lastikleri patlatılarak durdurulan araçtaki 3 kişi gözaltına alınırken 1 kişi yaya olarak kaçtı.
Avcılar'da sabah saatlerinde polis ekipleri içerisinde 4 kişinin bulunduğu ve süratli giden araçtan şüphelenerek durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araç polisten kaçmaya başladı.
Şüpheli araç mahalle arasından TEM Otoyolu'na girdi. Kovalamaca sırasında polis aracına da çarpan şüpheli araç Başakşehir Fırat Caddesi yönünde kaçmaya devam etti.
POLİS LASTİKLERE ATEŞ ETTİ
Polis ekipleri aracı durdurmak için lastiklere ateş etti. İsabet alan lastikler patlayınca şüphelilerin bulunduğu araç Fırat Caddesi ve Ispartakule Caddesi kesişiminde durduruldu.
Araç içinde bulunan 4 kişiden biri koşarak kaçarken diğer üç kişi gözaltına alındı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız bir silah ele geçirildi.
POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ
Ayrıca şüphelilerin polisten kaçarken Ozanlar Caddesi'nde içerisinde ne olduğunu bilinmeyen bir paketi araçtan attıkları tespit edildi. Gözaltına alınan üç kişi sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Kaçan bir şüpheli için yakalama çalışmaları devam ediyor.
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