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İstanbul'da sıcak anlar! "Dur" ihtarına uymayan araca ateş açıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.09.2019 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019
İSTANBUL'DA SICAK ANLAR! SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ

, Avcılar'da şüphe üzerine durdurulmak istenen araç polisten kaçtı. 'de lastikleri patlatılarak durdurulan araçtaki 3 kişi gözaltına alınırken 1 kişi yaya olarak kaçtı.

Avcılar'da sabah saatlerinde polis ekipleri içerisinde 4 kişinin bulunduğu ve süratli giden araçtan şüphelenerek durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araç polisten kaçmaya başladı.

mahalle arasından Otoyolu'na girdi. Kovalamaca sırasında polis aracına da çarpan şüpheli araç yönünde kaçmaya devam etti.

POLİS LASTİKLERE ATEŞ ETTİ

Polis ekipleri aracı durdurmak için lastiklere ateş etti. İsabet alan lastikler patlayınca şüphelilerin bulunduğu araç Fırat Caddesi ve Ispartakule Caddesi kesişiminde durduruldu.

Araç içinde bulunan 4 kişiden biri koşarak kaçarken diğer üç kişi gözaltına alındı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız bir silah ele geçirildi.

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Ayrıca şüphelilerin polisten kaçarken Ozanlar Caddesi'nde içerisinde ne olduğunu bilinmeyen bir paketi araçtan attıkları tespit edildi. Gözaltına alınan üç kişi sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Kaçan bir şüpheli için yakalama çalışmaları devam ediyor.

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