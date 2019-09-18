Başkan Erdoğan'ın 'Güvenli Bölge' için ABD'ye verdiği süre dolarken New York buluşması
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Güvenli Bölge' ile ilgili olarak ABD'ye verdiği iki haftalık sürenin bitmesine kısa bir süre kalırken gözler Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın New York’ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında yapacakları görüşmeye çevrildi. İkili görüşmede Suriye meselesi, Güvenli Bölge çalışmaları ve Fırat’ın doğusunda yaşananlar ele alınacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki Suriye konulu 'Üçlü Zirve'nin ardından 21-25 Eylül tarihlerinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) toplantıları için New York'a gidecek. Erdoğan'ın ABD'ye yönelik güvenli bölge çıkışının ardından yapılacak New York temaslarında başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere birçok ülkenin devlet başkanıyla ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor.
24 EYLÜL'DE LİDERLERE SESLENECEK
24 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslenecek olan Erdoğan, Suriye meselesi, terör örgütleriyle mücadele, mültecilerin evlerine geri dönüşleri ve güvenli bölge konusunda mesajlar verecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Genel Kurul'da yer alan hükümet başkanları onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak olan Erdoğan'ın, Trump'ın liderler onuruna düzenleyeceği akşam yemeğinde bulunması da öngörülüyor.
ERDOĞAN'DAN İKİ HAFTA HATIRLATMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı kapsamında en kritik görüşmeyi de Trump'la yapacak. Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuyla ilgili "İki hafta içinde bir sonuca ulaşamazsak kendi harekât planımızı uygulamaya başlayacağız" açıklamasının ardından kritik önem taşıyan Trump görüşmesinde güvenli bölge konusunda kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Erdoğan ile Trump görüşmesinde son dönemde yaşanan S-400 ve F-35 gerilimi de ana gündem maddelerinden olacak.
İŞ DÜNYASI VE TÜRKLERLE BULUŞACAK
İki liderin buluşmasında Suriye'deki gelişmeler, PYD/YPG gibi terör örgütleriyle ortak mücadele, FETÖ elebaşının Türkiye'ye iadesi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması gibi başlıklar değerlendirilecek. ABD'deki iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi de öngörülen Erdoğan, 22 Eylül'de New York'ta yaşayan Türklerin olacağı halk buluşmasına da katılacak.
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