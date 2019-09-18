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Başkan Erdoğan'ın 'Güvenli Bölge' için ABD'ye verdiği süre dolarken New York buluşması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.09.2019 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019
SÜRE BİTİYOR! GÖZLER BU BULUŞMADA...

Başkan 'ın '' ile ilgili olarak 'ye verdiği iki haftalık sürenin bitmesine kısa bir süre kalırken gözler Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın ’ta yapılacak sırasında yapacakları görüşmeye çevrildi. İkili görüşmede meselesi, Güvenli Bölge çalışmaları ve Fırat’ın doğusunda yaşananlar ele alınacak.

Başkan , Çankaya Köşkü'ndeki konulu 'Üçlü Zirve'nin ardından 21-25 Eylül tarihlerinde (BMGK) toplantıları için 'a gidecek. Erdoğan'ın 'ye yönelik çıkışının ardından yapılacak New York temaslarında başta ABD Başkanı olmak üzere birçok ülkenin devlet başkanıyla ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor.

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24 EYLÜL'DE LİDERLERE SESLENECEK

24 Eylül'de Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslenecek olan Erdoğan, Suriye meselesi, terör örgütleriyle mücadele, mültecilerin evlerine geri dönüşleri ve güvenli bölge konusunda mesajlar verecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Genel Kurul'da yer alan hükümet başkanları onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak olan Erdoğan'ın, Trump'ın liderler onuruna düzenleyeceği akşam yemeğinde bulunması da öngörülüyor.

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ERDOĞAN'DAN İKİ HAFTA HATIRLATMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı kapsamında en kritik görüşmeyi de Trump'la yapacak. Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuyla ilgili "İki hafta içinde bir sonuca ulaşamazsak kendi harekât planımızı uygulamaya başlayacağız" açıklamasının ardından kritik önem taşıyan Trump görüşmesinde güvenli bölge konusunda kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Erdoğan ile Trump görüşmesinde son dönemde yaşanan S-400 ve F-35 gerilimi de ana gündem maddelerinden olacak.

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İŞ DÜNYASI VE TÜRKLERLE BULUŞACAK

İki liderin buluşmasında Suriye'deki gelişmeler, / gibi terör örgütleriyle ortak mücadele, elebaşının Türkiye'ye iadesi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması gibi başlıklar değerlendirilecek. ABD'deki iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi de öngörülen Erdoğan, 22 Eylül'de New York'ta yaşayan Türklerin olacağı halk buluşmasına da katılacak.

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