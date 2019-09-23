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Türk F-16'ları Suriye hava sahasında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2019 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
TÜRK F-16'LARI SURİYE HAVA SAHASINDA

Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında hava sahasında uçuş icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında hava sahasında uçuş icra edildi." ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'DEN ABD'YE NET MESAJ

Türkiye, söz konusu bölgede terör koridoruna izin vermeyeceğini ve bu kararındaki kararlığını göstermiş oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede tüm operasyon hazırlıklarını tamamladığını, havadan ve karadan bölgeye hakimiyetin sağlandığını tüm dünyaya göstermiş oldu. Türkiye, bölgeye yapılacak bir operasyonda anında müdahale edilebileceğini de göstermiş oldu.

ABD ve ABD'nin desteğiyle bölgede konuşlanan terör örgütlerine net bir mesaj veren Türkiye, sınırlarını korumak için ordusunu hazır tuttuğunu bir kez daha gösterdi.

Türk F-16'ları Suriye hava sahasında uçtu TÜRK F-16'LARI SURİYE HAVA SAHASINDA UÇTU

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Ebu yahya Ebu yahya

Terroristleri vurmadıktan sonra ne fayda?

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 23.09.2019 14:35
erkan ertan erkan ertan

ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN , ALLAH KORUSUN . HAYIRLARA VESİLE OLSUN İMŞALLAH . AMİN

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 23.09.2019 14:28
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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