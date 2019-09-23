Türk F-16'ları Suriye hava sahasında
Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi." ifadelerine yer verildi.
TÜRKİYE'DEN ABD'YE NET MESAJ
Türkiye, söz konusu bölgede terör koridoruna izin vermeyeceğini ve bu kararındaki kararlığını göstermiş oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede tüm operasyon hazırlıklarını tamamladığını, havadan ve karadan bölgeye hakimiyetin sağlandığını tüm dünyaya göstermiş oldu. Türkiye, bölgeye yapılacak bir operasyonda anında müdahale edilebileceğini de göstermiş oldu.
ABD ve ABD'nin desteğiyle bölgede konuşlanan terör örgütlerine net bir mesaj veren Türkiye, sınırlarını korumak için ordusunu hazır tuttuğunu bir kez daha gösterdi.
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Terroristleri vurmadıktan sonra ne fayda?cevapla 23.09.2019 14:35
ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN , ALLAH KORUSUN . HAYIRLARA VESİLE OLSUN İMŞALLAH . AMİNcevapla 23.09.2019 14:28
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