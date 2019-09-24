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Türk F-16'ları Suriye hava sahasında 2. kez uçuş gerçekleştirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
TÜRK JETLERİ, SURİYE HAVA SAHASINDA

Milli Savunma Bakanlığı, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile saat 14.00-16.00 arasında 2. kez uçuş icra edildiğini açıkladı.

'nin kuzeyinde ABD ile güvenli bölge oluşturulması konusunda çalışmalar devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Doğal Kararlılık Harekatı" ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Milli Savunma Bakanlığınca, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile 14.00-16.00 arasında Suriye uçuş icra edildiği bildirildi.

Son dakika: Türk savaş uçakları Suriye hava sahasında... |Video SON DAKİKA: TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI SURİYE HAVA SAHASINDA... |VİDEO

JETLER 2. KEZ SURİYE HAVA SAHASINDA

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi." ifadesine yer verildi.

DÜN İLK UÇUŞ YAPILDIMilli Savunma Bakanlığı, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi" açıklamasını yapmıştı.

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