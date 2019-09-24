Türk F-16'ları Suriye hava sahasında 2. kez uçuş gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile saat 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında 2. kez uçuş icra edildiğini açıkladı.
Suriye'nin kuzeyinde ABD ile güvenli bölge oluşturulması konusunda çalışmalar devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Doğal Kararlılık Harekatı" ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Milli Savunma Bakanlığınca, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildiği bildirildi.
JETLER 2. KEZ SURİYE HAVA SAHASINDA
Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi." ifadesine yer verildi.
DÜN İLK UÇUŞ YAPILDIMilli Savunma Bakanlığı, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi" açıklamasını yapmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'ın tarihe geçen sözleri sosyal medyanın gündeminde
- CHP'li Faik Öztrak ile İyi Parti'li Durmuş Yılmaz IMF ile ne görüştü?
- Yargıtay'dan flaş "FETÖ ile mücadele" açıklaması
- Merkel'den Başkan Erdoğan'ın 'güvenli bölge' önerisine destek
- İlk defa duyacaksınız! Teröristler Atatürk'ün köşkünü kullandı
- Hakkari'de 3 PKK'lı terörist öldürüldü
- Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda
- HDP'lilerden skandal! Şehit yakınlarına hakaret fitili ateşledi
- Polis böyle yakaladı!
- MHP'de gözler 30 Eylül'e çevrildi
- Son dakika: Trump’tan BM Genel Kurulu’nda flaş açıklamalar: Çin, İran ve Venezuela'yı hedef aldı
- HDP'lilerden skandal! Şehit yakınlarına hakaret fitili ateşledi ve gerginlik çıktı
- Antonio Guterres'ten 'Körfez' uyarısı: Silahlı bir çatışma olasılığı var
- Türkiye'den Pakistan'a yardım eli! TİKA'nın yenilediği yetimhane açıldı
- İşte PKK'nın kanlı yüzü! "Çocukların nasıl ölüme gönderildiğini gördüm"
- İsrail'i saran korku! "İran saldıracak..."
- İran’da 4.6'lık deprem!
- Trump ülkesinde protesto edilen darbeci Sisi'yi böyle savundu!
- İYİ Parti'den üç istifa haberi
- Hasan Ruhani ve Cevad Zarif'e "ABD uyarısı"
- Emine Erdoğan, Inger Andersen ile "çevre sorunlarını" görüştü
- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov: Türkiye ile hedefimizde gerekli adımları atmamız gerekli