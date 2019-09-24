Türk F-16'ları Suriye hava sahasında 2. kez uçuş gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile saat 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında 2. kez uçuş icra edildiğini açıkladı.

Suriye'nin kuzeyinde ABD ile güvenli bölge oluşturulması konusunda çalışmalar devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Doğal Kararlılık Harekatı" ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Milli Savunma Bakanlığınca, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildiği bildirildi.

JETLER 2. KEZ SURİYE HAVA SAHASINDA

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi." ifadesine yer verildi.

DÜN İLK UÇUŞ YAPILDIMilli Savunma Bakanlığı, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi" açıklamasını yapmıştı.