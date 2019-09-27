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Bahçeli'ye 'hakaret' iddialarına suç duyurusu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2019
BAHÇELİ'YE 'HAKARET' İDDİALARINA SUÇ DUYURUSU

Genel Başkanı ’nin avukatı, Bahçeli’nin hastalığı üzerinden hakaretlerde bulunan ve provokatörlük yapan kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Genel Başkanı 'nin avukatı Nizameddin Kocabey, Bahçeli'nin hastalığı üzerinden hakaretlerde bulunarak, provokatörlük yapan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Kocabey, "Sosyal medyada hakaret ve tahrik edici paylaşımlar yapan kişiler hakkında en kısa sürede gereken hazırlık yapılıp, hukuki işlemler başlatılacaktır" dedi.

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