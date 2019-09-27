Bu nasıl edebiyat günü? Sarıyer Edebiyat Günleri'nde tepki çeken isimler

CHP'li Sarıyer Belediyesi tarafından düzenlenen Edebiyat Günleri etkinliğine tepki yağıyor. Edebiyatseverler, yazarlarla buluşmayı beklerken karşılarında CHP'li Başkanları gördü.

CHP'NİN EDEBİYAT ANLAYIŞI



25 Eylül Çarşamba günü başlayan 8. Sarıyer Edebiyat Günleri, festivali Selda Bağcan'ın vereceği konser ile sona ereceği açıklandı. Etkinlikte panele katılacak olan isimler ise skandal olarak nitelendirildi. Edebiyat günleri kapsamında hazırlanan afişte edebiyatseverler CHP'li başkanların isimlerini gördü. Etkinliğe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın panelde konuşacağı öğrenildi. Etkinlik CHP'nin edebiyat anlayışını da gözler önüne serdi.





BU NASIL EDEBİYAT GÜNÜ?

Paneldeki isimlere vatandaşlar sosyal medyada tepki gösterdi. Yazar beklerken CHP'li isimleri gören vatandaşlar 'Bu nasıl Edebiyat Günü?' diyerek eleştirilerini dile getirdi.