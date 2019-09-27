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Bu nasıl edebiyat günü? Sarıyer Edebiyat Günleri'nde tepki çeken isimler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.09.2019 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019
BU DA CHP'NİN EDEBİYAT GÜNÜ!

’li tarafından düzenlenen 8. etkinliğine katılan isimler pes dedirtti. Etkinliğe konuk olarak yazarlar değil CHP’li başkanlar davet edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı , İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı , bir panelde buluşacak. Etkinliğe CHP’li başkanların davet edilmesi ‘Bu nasıl Edebiyat Günü?’ dedirtti.

'li tarafından düzenlenen Edebiyat Günleri etkinliğine tepki yağıyor. Edebiyatseverler, yazarlarla buluşmayı beklerken karşılarında CHP'li Başkanları gördü.

CHP'NİN EDEBİYAT ANLAYIŞI

25 Eylül Çarşamba günü başlayan 8. , festivali Selda Bağcan'ın vereceği konser ile sona ereceği açıklandı. Etkinlikte panele katılacak olan isimler ise skandal olarak nitelendirildi. Edebiyat günleri kapsamında hazırlanan afişte edebiyatseverler CHP'li başkanların isimlerini gördü. Etkinliğe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı , İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın panelde konuşacağı öğrenildi. Etkinlik CHP'nin edebiyat anlayışını da gözler önüne serdi.

BU NASIL EDEBİYAT GÜNÜ?

Paneldeki isimlere vatandaşlar sosyal medyada tepki gösterdi. Yazar beklerken CHP'li isimleri gören vatandaşlar 'Bu nasıl Edebiyat Günü?' diyerek eleştirilerini dile getirdi.

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