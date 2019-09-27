Son dakika: Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonuçları açıklandı | ÖSYM YDS sonuçları sorgulama ekranı
Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "YDS sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.
YDS sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "YDS sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 5 dilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 8 Eylül'de 5 dilde uygulanan 2019-YDS/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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