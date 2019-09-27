Son dakika: Suriye sınırında dikkat çeken kare! Türk ve ABD askerleri...

Fırat’ın doğusuna kurulması planlanan Güvenli Bölge konusunda çalışmalarını Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde sürdüren Müşterek Harekat Merkezinde görevli Türk ve ABD’li askerler Suriye sınır hattında incelemelerde bulundu.

Fırat'ın doğusunda kalan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgelerin sınır güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle Türkiye'nin harekat sinyali vermesi üzerine Ağustos ayı başında Türk ve ABD askeri heyetleri Ankara'da görüşmelerde bulundu. 5-7 Ağustos tarihleri arasında yapılan görüşmelerin ardından Fırat'ın doğusuna güvenli bölge kurulması kararı verildi.



Varılan mutabakatın ardından güvenli bölgeyi ortak tesis etmesi planlanan Türk ve ABD askerlerinin görev yapması amacıyla Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi kuruldu.







Merkezin kurulmasının ardından ilk etapta Suriye'nin kuzeyindeki hava sahası Türkiye'ye ait insansız hava araçlarına açıldı. Ardından iki ülke askerleri tarafından havadan helikopter ile 6, karadan ise 2 kez ortak devriye yapıldı.

Türkiye'nin güvenli bölge konusunda gelinen süreçten tatmin olmadığına yönelik rahatsızlığını dile getirmesi ve Eylül ayı sonuna kadar süre tanımasının ardından sınır hattında da hareketlilik başladı.







Zırhlı araç ve askeri personelin yanı sıra sağlık ile arama ve kurtarma ekiplerinin de sevk edildiği sınır hattında bugün Türk ve ABD heyeti inceleme yaptı. Öğle saatlerinde zırhlı araçlarla sınır hattına gelen iki ülke askerleri, Akçakale'nin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Telabyad'ın doğusuna doğru ilerledi.

Hareketliliğin yoğun olduğu sınır hattında Türk Silahlı Kuvvetleri zırhlı araçlarla teyakkuz halini sürdürüyor.