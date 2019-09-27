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27.09.2019

Başkan Erdoğan, FOX News sunucusu Bret Baier'e haddini bildirdi | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FOX News sunucusu Bret Baier'ın en fazla tutuklu gazetecinin Türkiye'de olduğunu söylemesi üzerine "Siz şu anda yargı mensubu gibi konuşuyorsunuz. Gazeteci gibi değil. Bakın ne diyorum, devlete karşı darbe girişiminde bulunan bir DEAŞ mensubu kişi, gazeteci diye serbest kalsa ABD’de buna ne dersiniz? İyi yaptı, doğru yaptı diyebilir misiniz?" ifadelerini kullandı.

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