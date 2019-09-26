Son dakika: İstanbul'da 3,6 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 26.09.2019 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019
Son dakika haberi.. İstanbul'dan korkutan bir deprem haberi daha geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi.İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 10.32'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi.
Salı günü de, Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem olmuştu.
Ayrıntılar geliyor...
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